Le previsioni meteo per il weekend a Milano

Dopo il maltempo che ha portato la prima neve nei giorni scorsi a Milano, a partire da sabato 11 dicembre la situazione climatica migliora. Non solo aumentano le temperature ma anche il cielo sarà limpido.

"Il rinforzo dell'anticiclone garantirà sulla città di Milano un fine settimana asciutto con cieli prevalentemente sereni tra sabato e domenica. Stabilità che caratterizzerà anche l'inizio della prossima settimana, seppur da martedì sarà possibile osservare la comparsa di locali foschie o banchi di nebbia tra notte e mattina. Clima tipico della stagione invernale, con temperature minime prossime allo zero e possibili gelate; valori massimi in aumento e compresi entro gli 8-10°C", è il commento degli esperti di 3bMeteo.

A Milano, scrivono, sabato ci sarà "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1625 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: ghiaccio".