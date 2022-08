Temporali, acquazzoni e 10 gradi in meno: le previsioni meteo a Milano

Ancora sole. Ma con qualche "scherzetto". Piogge e temporali in arrivo nel weekend a Milano, con il capoluogo lombardo che si troverà a fare i conti con qualche sprazzo di maltempo che rinfrescherà un po' la città. "Da venerdì si indebolisce l'anticiclone per l'arrivo di correnti atlantiche più umide che porteranno acquazzoni e temporali sparsi a tratti anche in pianura nel corso del weekend e un modesto calo delle temperature che rimarranno comunque comprese nelle medie stagionali", si legge nelle previsioni degli esperti di 3bMeteo. Nella notte tra venerdì e sabato e per tutta la mattinata di sabato 27 agosto su Milano il sole si alternerà alla pioggia.

"Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, poco nuvoloso al pomeriggio e poche nubi in serata. Sono previsti 5 millimetri di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3661 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord, al pomeriggio moderati e proverranno da nord, nordest", il bollettino di 3b. Domenica serena con sole e cieli tersi, e temperature fino ai 30 gradi, invece, così come lunedì.

Ma da martedì le cose cambieranno nuovamente. Con le temperature decisamente in calo. "Nel corso della nuova settimana tenderà inizialmente a rimontare l'anticiclone ma entro fine mese da ovest giungeranno nuovi impulsi atlantici che potranno riportare l'instabilità con acquazzoni e temporali tra gli ultimi giorni di agosto e l'inizio di settembre", le previsioni dei meteorologi. E infatti da martedì a venerdì Milano sarà colpita dai temporali, con la giornata più complicata che si annuncia quella di giovedì 1 settembre, quando sulla città dovrebbero cadere quasi 40 millimetri di pioggia e la colonnina di mercurio dovrebbe scendere a 20 gradi, praticamente 10 in meno rispetto ad ora.