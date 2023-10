Meteo: fino a quando farà ancora caldo a Milano

C'è ancora tempo perché arrivi il 'vero' autunno a Milano e in Lombardia. L'inizio di ottobre si conferma con temperature ancora sopra la media e caldo quasi estivo. Le piogge, secondo l'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, saranno deboli e limitate a pochi settori della regione, mentre le condizioni climatiche non muteranno in modo rilevante.

Un lieve abbassamento delle temperature diurne (ma comunque molto superiori alle medie), dovuto alla maggior copertura nuvolosa, si è registrato mercoledì con qualche pioggia a Varese, Como e Lecco, mentre giovedì 5 ottobre l'anticiclone africano tornerà a rinforzare, con ampie schiarite.

Da giovedì "si aprirà così un nuovo periodo di stabilità atmosferica", commenta Badellino, "con tempo stabile almeno fino alla fine della settimana e temperature in aumento". Nel weekend, in pianura, si toccheranno picchi di 27-28 gradi.