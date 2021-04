Meteo a Milano: weekend del 1 maggio 2021 tra nubi e temporali

Non sarà un weekend del 1 maggio di caldo e sole primaverile a Milano e provincia. In Lombardia, ricorda 3BMeteo, il contesto si mantiene spiccatamente variabile, a tratti instabile, per via di umide correnti sudoccidentali che determinano nuvolosità spesso diffusa e precipitazioni a carattere intermittente. I fenomeni saranno più probabili sui rilievi o in prossimità di essi, più sporadici in pianura, dove saranno possibili in particolare giovedì e nel fine settimana. Clima abbastanza fresco specie nei valori massimi, perlopiù inferiori ai 20 gradi, ma comunque su valori in linea con le medie stagionali.

A Milano venerdì 30 aprile è previsto cielo coperto con piogge e possibilità di temporali più intensi in serata. Sabato 1 maggio, poi, mattina di sole; nel pomeriggio pioviggini e ancora acquazzoni in serata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 13 gradi notturna e i 19 durante il giorno. Domenica 2 maggio, infine, pioggia debole e nubi irregolari per tutta la giornata.

Nel corso delle prossime ore la parte frontale più attiva della perturbazione che sta passando sul Nord Italia transiterà sulle regioni centro settentrionali e grazie ad una componente convettiva, riuscirà a portare instabilità diffusa con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Saranno fenomeni a macchia ma localmente i temporali potranno essere intensi e associati a locali grandinate.