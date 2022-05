Nel fine settimana in arrivo caldo estivo, fino a 28 gradi a Milano

Sulla Lombardia è atteso l'arrivo di temperature estive durante la settimana, a causa del rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale; anticiclone che piloterà sull'Italia settentrionale una massa d'aria decisamente mite di origine nord-africana. Lo sottolinea il meteorologo di 3BMeteo Andrea Colombo. Da martedì in poi tempo in larga parte soleggiato, con soltanto qualche annuvolamento diurno lungo i rilievi alpini e prealpini. Clima di fatto estivo, con massime pomeridiane in graduale ascesa fin verso i 26-28°C, localmente anche 29-30°C non esclusi durante il prossimo fine settimana su città come Milano, Monza, Brescia, Pavia, Mantova, Lodi. Gradevole anche il clima notturno, nell'ordine dei 13-16°C.

Ventilazione a regime di brezza. Almeno fino alla fine della seconda decade del mese appare molto improbabile il ritorno della pioggia.

Scenario quindi sfavorevole in ottica siccità: a prescindere dalle ultime occasioni piovose rimaniamo sempre in un contesto caratterizzato da un marcato deficit idrico, che tenderà nuovamente ad amplificarsi durante questo mese di maggio, soprattutto se le proiezioni attuali a medio-lungo termine dovessero trovare conferma.