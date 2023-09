Il 24 agosto è stata la giornata con la minima più alta di sempre a Milano

Il 24 agosto 2023 è stata la giornata con la minima più alta di sempre registrata a Milano (29,2°) e anche con la massima più alta di sempre per quanto riguarda, però, soltanto l'ultima decade di agosto. Sono solo alcuni dei dati resi noti dall'Osservatorio meteorologico Duomo. Dati che i milanesi rimasti in città (e i turisti) hanno 'toccato con mano', e che confermano quelli già diffusi da altri organismi.

Molte le cifre diffuse dall'osservatorio, e tutte vanno nella stessa direzione: la 'fotografia' di un'estate decisamente torrida, a cominciare dalla temperatura media stagionale: 26,3°, cioè oltre tre gradi in più rispetto alla media climatica 1961-1990, un parametro importante per studiare i cambiamenti climatici. Con un 'contributo' particolare per agosto (27° di temperatura media nel mese).

Giovedì 24 agosto è stata la giornata dei record. Innanzitutto la temperatura più alta toccata nella stagione, con 38,3°, che è anche il nuovo record del valore più elevato mai rilevato nell'ultima decade di agosto (quando solitamente la temperatura scende un po'). Nella stessa giornata si è toccata anche la minima più alta mai rilevata a Milano: 29,2°. Il record precedente, di 28°, 'apparteneva' al 22 luglio 2015. Tra il 19 e il 25 agosto la temperatura non è mai scesa sotto i 25,9° e, dal 21 al 25 agosto, sono stati sempre superati i 37°.

Elevata umidità

Il caldo, si sa, diventa particolarmente fastidioso quando c'è anche molta umidità. L'indice humidex, che consente di valutare il disagio associando appunto temperatura e tasso d'umidità, dice che, in tutta la stagione estiva, sono state registrate 91 ore con humidex maggiore o uguale a 40° percepiti, considerata la soglia di pericolo. Per dare un'idea di come funziona l'indice, con temperatura di 35 gradi e tasso d'umidità del 50% il risultato è 45°. Con temperatura di 25 gradi e tasso d'umidità dell'80%, il risultato è 33 gradi. Ovviamente la percezione di disagio è soggettiva e varia da persona a persona. Tornando ai dati dell'osservatorio, il valore humidex più elevato è stato di 43,8° e si è registrato il 19 luglio, mentre le 91 ore uguali o superiori a 40° humidex si sono distribuite nell'arco di 12 giornate, tra cui tutte quelle tra il 19 e il 25 agosto.

Sopra la media anche le precipitazioni, con 382,9 mm contro la media di 229,8 mm. Oltre il doppio della media il mese di luglio, con 160,9 mm di precipitazioni, anche se il luglio più piovoso in assoluto fu quello del 2014 con ben 318 mm. Quanto alle piogge di agosto, 112,8 mm si sono concentrati tra il 26 e il 29, mentre in tutto il mese le precipitazioni sono state di 115,6 mm. Vento molto forte tra il 24 e il 25 luglio con 68,4 km/h rilevati a Milano centro e più di 91 km/h a San Siro.