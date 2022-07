Caldo: batteremo il record di sempre a Milano?

Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, le giornate a 30 gradi erano solo l'antipasto di una nuova e sostenutissima ondata di calore sul nord Italia e la Lombardia. Sulla nostra regione è attesa, infatti, una settimana rovente, fin qui la più calda dell'estate. Lo riporta il meteorologo Andrea Colombo di 3bmeteo.it. L'anticiclone nord-africano abbraccerà tutto il Mediterraneo, garantendo stabilità pressochè assoluta sul territorio lombardo ad eccezione di qualche sporadico temporale di calore che potrà svilupparsi sulle Alpi Retiche.

L'aspetto saliente saranno le temperature: sempre superiori ai 35 gradi, con un ulteriore picco atteso tra giovedì e sabato quando si raggiungeranno in modo diffuso i 37-38 gradi, localmente anche 39-40 sulle aree di bassa pianura lungo il Po. Si tratterà quindi di valori eccezionali, prossimi ai record storici. Sarà inoltre la persistenza di questa ondata di calore a risultare anomala, in quanto non si vede una sostanziale via di uscita per almeno un'altra settimana. Il pesantissimo deficit idrico che ci sta accompagnando non potrà far altro che peggiorare ulteriormente su tutto il territorio regionale.

Occhio al record di sempre: potrebbe essere battuto

Milano non sfugge a queste previsioni. Sul capoluogo lombardo clima rovente per tutta la settimana, con giornate caratterizzate da tempo stabile e soleggiato ma nel contempo anche estremamente caldo. Minime notturne che ormai si stabilizzeranno su valori intorno ai 26-28°C, massime sui 37-38°C specie tra giovedì e sabato quando è atteso il nuovo picco di questa lunga ondata di caldo. Si tratterà di valori eccezionali soprattutto per la loro persistenza. Attualmente il record storico assoluto di Milano-Brera è di 38.3 gradi registrato l'11 agosto 2003. Si tratta di un valore che potrebbe essere raggiunto da qui a una settimana, soprattutto in considerazione del fatto che non si vedono sostanziali variazioni dello scenario meteo almeno per i prossimi 6-7 giorni. A luglio, invece, nel 1957 si era toccati i 38,1 gradi: un altro record (purtroppo) ampiamente alla portata di questa opprimente estate 2022.

Curiosità: sono lontanissimi nel tempo, invece, i record per le temperature più basse. 6 gradi di notte a Milano nel giugno del 1918, e addirittura per scendere a 9 gradi in agosto bisogna tornare con la macchina del tempo ad agosto 1863. Segno incontrovertibile di un riscaldamento ahinoi continuo.