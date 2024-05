Mai così tanta pioggia a Milano: è il record da 170 anni

Pioggia durante la notte, pioggia durante la mattina e molto probabilmente anche nel pomeriggio. A Milano non ha mai piovuto così tanto. A metterlo nero su bianco è Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo: “Si tratta di un evento eccezionale in quanto di notevole portata per la Lombardia, con accumuli pluviometrici fino a 120-130mm non localizzati, ma su un'area molto vasta che si estende dal Lodigiano a Milanese, Brianza, Comasco e Varesotto”, ha puntualizzato l’esperto parlando con MilanoToday.

“Per inquadrare l'evento basti pensare che dal 1850 al 1997 il record di piovosità giornaliera di maggio della stazione di Milano Brera è stata di 98mm nel 1990 - ha puntualizzato l’esperto -. Si tratta dunque certamente di una delle giornate di maggio più piovose mai registrate negli ultimi 170 anni”.

Mediamente a Milano nel mese di maggio piovono circa 95millimetri di pioggia. Nella giornata di oggi, dunque, è caduta dal cielo più acqua di quanta ne cada mediamente in tutti i 31 giorni.

A Milano la pioggia sta causando disagi, alcuni sottopassi della città si sono allagati e lo stesso destino è toccato a diverse arterie stradali. I vigili del fuoco stanno effettuando circa un centinaio di interventi. Il Lambro è esondato in diversi punti (tutti nel quartiere di Ponte Lambro), mentre il Seveso è arrivato vicino a tracimare, ma la vasca di laminazione, svuotata quasi completamente per affrontare la giornata, ha assorbito le acque meteoriche. Nel pomeriggio è previsto un nuovo intensificarsi delle precipitazioni.