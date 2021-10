Altri temporali: allagamenti a sud est di Milano

Dopo giorni di pioggia, anche nella mattinata di mercoledì 6 ottobre i temporali hanno continuato ad abbattersi sulla città di Milano, dove l'ondata di maltempo non si è ancora esaurita. In tutta la Lombardia dal pomeriggio di martedì 5 ottobre è stata diramata un'allerta meteo gialla - rischio di pericolo due su quattro - per rischio idrogeologico e idraulico.

Il Seveso, che insieme al Lambro era sotto costante monitoraggio, mercoledì mattina aveva raggiunto la soglia di attenzione, ma nell'arco di un paio d'ore i parametri sono rientrati nella normalità.

(Mercoledì mattina allagamento al ponte del mercato ortofrutticolo, in zona via Lombroso, foto Nadia Marotta)

Allagamenti a sud est di Milano

Sempre nella mattinata, si registrano allagamenti nella zona sud est di Milano. I vigili del fuoco, in particolare, sono dovuti intervenire con due squadre nel sottopasso di via Lombroso che si è allagato e dove un'auto era rimasta bloccata. Altri interventi sono stati effettuati in città dai caschi rossi per infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni e piccoli allagamenti.

Le previsioni meteo

"Mercoledi? 6 ottobre - hanno detto gli esperti del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione - un minimo depressionario mantiene condizioni moderatamente instabili e perturbate. In nottata e prima mattina precipitazioni da sparse a diffuse su gran parte della regione, deboli o localmente moderate; dalla tarda mattinata in attenuazione ed esaurimento su zone occidentali, piu? persistenti su zone centrali e soprattutto orientali. Fenomeni in generale esaurimento in serata. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale: fenomeni non di forte intensita?, isolati o al piu? sparsi, piu? probabili in tarda mattinata e pomeriggio".