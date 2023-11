Seveso in pre allarme, Lambro supera il livello: la situazione a Milano oggi

A Milano continua a piovere e preoccupano i livelli di Seveso e Lambro che già ieri avevano raggiunto la soglia di attenzione. Gli argini hanno retto fino alla sera di giovedì e i cittadini delle zone più colpite il 31 ottobre non si sono fatti trovare impreparati, per quanto possibile.

Come riferisce la polizia locale, il Lambro ha superato il livello di allarme, anche se non sono arrivate segnalazioni di grossi problemi. Per quanto riguarda il Seveso è in aumento e in stato di pre allarme. "Siamo pronti a intervenire", comunicano dalla sala operativa dei ghisa.

Restano le polemiche sulle vasche di laminazione: quella di Bresso dovrebbe essere collaudata nella giornata di oggi. Secondo il sindaco di Milano, Beppe Sala, “la vasca di Bresso avrebbe tolto probabilmente il 50% del problema. Poi bisogna pensare anche ad altre vasche a monte”.

Le previsioni di oggi venerdì 3 novembre

Prevista una tregua per la giornata di venerdì: secondo i meteorologi di 3B Meteo si attendono schiarite nel corso della mattinata con clima asciutto e temperature intorno ai 16/17 gradi. Nuova perturbazione sabato, con un peggioramento nel corso del pomeriggio e nella serata. Rasserenamenti domenica mattina.