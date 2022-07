Milano stretta nella morsa della siccità: lunedì deciderà il governo

Continua la stretta della siccità su Milano e hinterland. E lunedì il governo prenderà una decisione sullo stato di emergenza, come ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento nella mattinata di venerdì 1° luglio.

"In occasione di queste scelte - ha aggiunto Fontana - si dovrebbe tenere conto di tutte le necessità, sia quelle legato all'uso civile, sia quelle legate all'agricoltura e all'allevamento". Perché "come ho sempre detto, bisogna cercare di utilizzare l'acqua che abbiamo in modo molto attento per evitare che ci siano dei problemi per uno dei comparti".

Nel frattempo la Regione ha stretto un accordo con il Trentino (già operativo) che permetterà l'afflusso di 5 milioni di metri cubi d'acqua; risorse che serviranno per rimpinguare il lago d'Idro (Brescia). Grazie a nuovi rilasci, inoltre, si sta alzando anche il livello idrometrico del Lago Maggiore, bacino che attraverso Naviglio e Canale Villoresi disseta le colture del Nord-Ovest di Milano. Grave ma stazionaria, invece, la situazione del Lago di Como, serbatoio naturale del Naviglio Martesana e della Muzza.

Lo stato di emergenza per la siccità

Il governo è al lavoro per far fronte all'emergenza idrica con la nomina di un commissario. Sono coinvolti vari ministeri (il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, quello della Transizione ecologica, Politiche agricole, ministero per la Pubblica amministrazione, quello per gli Affari regionali oltre al ministero dell'Economia), quindi il provvedimento - sono coinvolte anche le Regioni - ha i suoi tempi da seguire. Il Consiglio dei ministri non ha ancora esaminato la bozza del decreto siccità perché prima bisogna che tutte le regioni interessate (quelle settentrionali più l'Umbria) dichiarino lo stato d’emergenza. Al momento hanno provveduto a dichiararlo la Lombardia e l’Emilia Romagna, lo stanno per fare Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio dei ministri se ne occuperà la prossima settimana.

La dichiarazione territoriale dello stato di emergenza conferisce poteri speciali (razionamenti in primis) e anche una dotazione finanziaria (necessaria ad esempio per mandare l’acqua con le autobotti dove c’è necessità) viene effettuata dopo la messa a punto di un piano che integra competenze diverse e che coinvolgono il ministero delle Infrastrutture e della mobilità (competente per gli invasi), quello della Transizione ecologica (che si occupa tra l’altro di depurazione delle acque), quello delle Politiche agricole e le regioni. Si devono valutare scelte come quella sul possibile svuotamento degli invasi. Il procedimento è in capo al dipartimento di protezione civile che studia e riunisce gli elementi tecnici da sottoporre poi al consiglio dei ministri, al quale spetta la decisione finale sullo stato di emergenza. Per orientarsi, la dichiarazione di stato di emergenza va tenuta ben distinta dalla dichiarazione di calamità nazionale che è disciplinata dalla legge 102 del 1994 e che riguarda esclusivamente l’agricoltura e, in presenza di calamità meteo o naturali, prevede un risarcimento in denato a favore degli agricoltori che abbiano subito un danno superiore al 30% del valore della produzione. La dichiarazione di stato di emergenza invece travalica l’agricoltura e investe altri settori produttivi e la popolazione civile.

L'arrivo del commissario straordinario è un punto di svolta importante: questa figura sarà chiamata a individuare insieme con i ministeri "gli obiettivi correlati - si legge nella bozza di decreto - alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità. Inoltre, coordina e sovraintende le attività di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e promuove il potenziamento e l'adeguamento delle strutture idriche". Non solo. Il Commissario deve adottare i piani straordinari degli interventi privilegiando quelli di rilevanza interregionale o comunque quelli immediatamente cantierabili ma, soprattutto, "su proposta del ministero delle Infrastrutture, dovrà individuare almeno venti interventi prioritari da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024".