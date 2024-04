La fase instabile che sta imperversando su Milano, dunque, si concluderà nella serata di mercoledì. Giovedì mattina a Milano ci saranno nubi sparse e schiarite, ma la situazione migliorerà col trascorrere della giornata. Il beltempo durerà fino alla prossima settimana e contemporaneamente “inizierà ad incamminarsi verso l'Italia un fronte di aria fredda collegato ad un vortice sul Mare di Norvegia - ha puntualizzato Migliore -. Questa perturbazione sembra destinata ad avere una storia su parte della Penisola all'inizio della prossima settimana ma non è ancora chiaro in che termini, la media delle proiezioni mostra un passaggio veloce nord occidentale con un interessamento parziale del nostro territorio”.

Tutto merito dell'alta pressione che “tornerà a distendersi su tutta l'Europa centro occidentale posizionando uno dei suoi due massimi proprio sul nord Italia - ha spiegato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. Sarà una cellula ibrida che avrà anche una radice subtropicale africana e per questo motivo oltre alla stabilità assoluta porterà anche temperature abbondantemente sopra media un po' su tutta la Penisola. Si potranno toccare i 25/26°C al Centro Nord con punte anche di 27/28°C mentre al Sud si potrebbero raggiungere valori anche superiori, prossimi ai 30°C sulla Sardegna e sul basso Adriatico. Quasi una ripetizione del weekend appena passato insomma”.

Sole pieno, senza neanche una nuvola in cielo e temperature estive. È quello che succederà a Milano nel fine settimana di domenica 14 aprile quando all’ombra della Madonnina, secondo le previsioni di 3Bmeteo , la colonnina di mercurio salirà fino a toccare i 29 gradi centigradi.

A Milano sta per tornare il sole (e farà caldo come in estate)