A Milano dovrebbe smettere di piovere (almeno per un po')

A Milano smetterà di piovere. La pausa dal maltempo, innescata dall’anticiclone, inizierà con l’inizio del weekend che terminerà domenica 5 maggio, ma non è ancora chiaro come e quando proseguirà. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbero materializzarsi nuove precipitazioni.

“L’area depressionaria presente sull'Europa centro-occidentale tenderà ad allargarsi verso levante a partire da venerdì, fino a raggiungere i Balcani nel corso del weekend - ha spiegato Lorenzo Badellino di 3Bmeteo -. Gli impulsi di instabilità che si dirameranno dal suo centro saranno in grado di mantenere attive condizioni di instabilità nella giornata di venerdì su bona parte d'Italia, anche se una progressiva rimonta dell'anticiclone sul comparto centro-meridionale del Continente ne attenuerà gli effetti rispetto alle 24 ore precedenti. L'anticiclone farà sentire i suoi effetti soprattutto nel weekend, quando la sua presenza renderà le condizioni meteorologiche più stabili su buona parte dello Stivale, permettendo anche un certo aumento delle temperature. Tuttavia le regioni settentrionali rimarranno parzialmente esposte ad una circolazione umida occidentale e di conseguenza soggette a temporanei e locali episodi di instabilità, specie sulle zone alpine”.

La prossima settimana, tuttavia, potrebbe tornare il maltempo. Il condizionale è d’obbligo perché per il momento non c’è ancora alcuna certezza su quello che succederà “Tra martedì e giovedì prossimi però l'area depressionaria franco-britannica potrebbe cominciare a mettersi in moto verso l'Europa mediterranea, indebolendo l'anticiclone - ha puntualizzato Badellino -. Con tali presupposti le condizioni sullo Stivale potrebbero subire un nuovo deterioramento, con estensione dei fenomeni di instabilità dapprima dalle Alpi alla Val Padana, poi anche alle regioni centrali ed infine a quelle meridionali, e con conseguente calo delle temperature”.

Durante il weekend a Milano dovrebbe esserci sole, anche se con qualche leggera velatura (stando alle previsioni di 3Bmeteo). Le temperature dovrebbero alzarsi ondeggiando tra minime di 11 gradi e massime vicine ai 23.