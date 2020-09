Piogge abbondanti e temperature non particolarmente roventi: ecco l'estate 2020

Precipitazioni abbondanti e temperature non particolarmente roventi. Quella del 2020 non è stata una estate da caldo record, ma a Milano durante la stagione più calda dell'anno si sono registrate temperature più alte rispetto alla media. Lo hanno messo nero su bianco gli esperti della fondazione osservatorio meteorologico di Milano Duomo che nella giornata di mercoledì 2 settembre hanno fatto il punto sulla stagione (che per i meteorologi va dal 1° giugno al 31 agosto).

Le temperature

Durante i mesi di giugno e luglio le temperature medie registrate sono state di 22.6 e 25.3 gradi, "sono stati sì meno caldi rispetto agli anni immediatamente precedenti, ma in ogni caso non possono essere certo definiti come due mesi freddi — precisano gli esperti —. Sicuramente il ricordo di estati recenti come quella del 2019 e del 2017, che si sono concluse con una temperatura media di 26.5 gradi e che già nel mese di giugno avevano raggiunto valori di temperatura massima superiori ai 35 gradi, può aver tratto in inganno e aver fatto percepire quella del 2020 come una estate non eccessivamente calda — hanno sottolineato i meteorologi —; ma si tratta appunto di una sensazione legata al fatto che, nell’ultimo decennio, i trimestri estivi ci hanno fatto abituare a temperature ben più elevate del normale, con la sola eccezione del 2014".

Immagine - Temperature estate 2020

Non sono mancate, inoltre, le ondate di calore che si sono registrate tra la fine di luglio e gli inizi di agosto e poi a cavallo tra la prima e la seconda decade di agosto e agli inizi della terza decade dell'ultimo mese estivo. Proprio durante la prima ondata di calore è stato registrato il valore massimo dell'estate 2020: 37.3 gradi (1° agosto). "Non si tratta certo di un valore record per il mese (che ricordiamo appartenere all’ 11 agosto 2003, 39.8 gradi) ed è anche inferiore ai 38.2 gradi registrati nel 2017, ma resta in ogni caso un valore decisamente elevato e di circa sei gradi superiore a quelli che dovrebbero essere i valori tipici del periodo", fanno sapere dalla fondazione.

Durante l'estate non sono mancate fasi più fredde: è particolarmente duratura quella a cavallo tra la prima e la seconda decade di giugno, proprio in questi giorni si è registrata la minima assoluta del trimestre (14.2 gradi il giorno 11); sempre a giugno, il giorno 4, appartiene la massima più bassa (19.2 gradi).

Precipitazioni

Durante la "bella stagione" non è mancata la pioggia: il trimestre ha chiuso con 354.4 mm cumulati, circa 135 mm al di sopra dei 220 mm del Clino (valore tipico del trentennio di riferimento).

Immagine - Precipitazioni estate 2020

Ma come per le temperature bisogna fare una distinzione sul comportamento dei tre diversi mesi. "Dall’istogramma si osserva infatti che, mentre a giugno e luglio il cumulato di pioggia (rispettivamente 143.3 e 133.8 mm) è stato più del doppio rispetto a quello di riferimento, agosto si è concluso invece con un totale di precipitazione (77.3 mm) leggermente inferiore al suo corrispettivo Clino; inoltre, di questi 77.3 mm, ben 35.6 sono caduti in una unica giornata, il 3 agosto — evidenziano gli esperti —. Il giorno più piovoso del trimestre spetta tuttavia al 24 luglio, con 63.2 mm: tale giornata è stata caratterizzata da parecchi disagi proprio a seguito delle piogge abbondanti".

"L’andamento delle precipitazioni è stato spesso discontinuo: a giugno, ad esempio, le piogge sono state concentrate tra il 2 e il 19 del mese, a cui sono seguiti undici giorni consecutivi senza precipitazioni; ad agosto i giorni consecutivi senza precipitazioni sono stati addirittura quattordici (dal 14 al 27) — sottolineano i meteorologi —. Le precipitazioni, come sovente accade in estate, sono state spesso collegate a fenomeni temporaleschi, accompagnati in qualche occasione anche da grandine".