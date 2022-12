Anche quest'anno non ci sarà un "bianco Natale"

Cieli grigi e giornate uggiose. A Milano la settimana di Natale ha tutti i connotati di una settimana autunnale più che invernale, come ormai succede non di rado da qualche anno a questa parte. Tutto merito di una "vasta area anticiclonica si espande dal Nord Africa verso l’Europa centrale - ha spiegato Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com - determinando condizioni di tempo generalmente stabile su quasi tutto il bacino del Mediterraneo. Sulla Lombardia tuttavia, a causa dei venti meridionali, si attiva un flusso umido proveniente dal Mar Ligure, che mantiene i tassi di umidità piuttosto elevati su tutta la Pianura Padana, manifestandosi con nebbie, specialmente nelle ore notturne e al mattino, e nubi basse. Ce ne accorgiamo ancora meglio quando saliamo in montagna - dove transita soltanto qualche velatura di passaggio alternandosi a spazi di sole – e, guardando verso il basso, osserviamo un suggestivo tappeto di nubi che avvolge la pianura".

Lieve instabilità martedì e mercoledì. "Il flusso umido proveniente dal Tirreno, unito a un lieve disturbo che transita in quota, porterà un po’ di instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì - ha spiegato Buscemi - con nubi in ulteriore ispessimento e deboli piovaschi su Pavese e Milanese, in estensione mercoledì anche al resto della regione, con intensità che resteranno comunque generalmente deboli."

La tendenza fino a Natale. "Nel resto della settimana continuerà l’afflusso di correnti miti e umide da Sud, che manterranno ancora piuttosto cupo e uggioso il tempo su tutta la regione, provocando anche una graduale risalita delle temperature, che si porteranno su valori superiori alle medie del periodo. Il clima mite si avvertirà in particolare in collina, in montagna e sulle alte pianure occidentali, dove non mancherà qualche spazio soleggiato in più, rispetto alle grigie giornate della Valpadana. In città come Lecco e Como le temperature massime potranno salire anche oltre i 10°C, valore che potrà comunque essere raggiunto anche a Milano nelle ore centrali. Un clima prettamente autunnale dunque che ci accompagnerà fino a Natale - conclude il meteorologo - quando potrebbe tornare qualche debole pioggia, in un contesto, comunque, decisamente mite per il periodo."