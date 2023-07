A Milano è previsto un (altro) forte temporale: scatta l'allerta meteo

Nelle prossime ore a Milano si prevede un'improvvisa e intensa perturbazione atmosferica, con possibilità di forti precipitazioni e temporali che potrebbero colpire la città. A partire dalla mezzanotte di martedì 1 agosto è in vigore un'allerta meteo di livello giallo - rischio due (moderato) su una scala da uno a quattro - per 'temporali forti', emessa dalla protezione civile della regione Lombardia.

L'allerta sarà in vigore fino alle 8 del mattino. Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo

"Per la giornata di oggi, 31 luglio, correnti in quota occidentali favoriscono condizioni di debole instabilità - si legge nella nota diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Di conseguenza, qualche rovescio è possibile nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, in particolare su quelli bergamaschi e bresciani, ma con probabilità di temporali scarsa o nulla".

"Nella notte e fino al primo mattino di domani, 1 agosto, condizioni di instabilità potranno favorire lo sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi prealpini e sulla fascia pedemontana della pianura, in estensione e movimento da Ovest verso Est - hanno precisato gli esperti -. In serata saranno possibili ulteriori rovesci e temporali sparsi sulle Zone alpine e prealpine che occasionalmente potranno interessare le aree di pianura pedemontane".