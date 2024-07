A Milano è previsto (un altro) forte temporale: scatta l'allerta meteo

Lampi, tuoni e rovesci. Un temporale estivo (l’ennesimo dell’estate 2024). Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo. Dalle 14.00 di lunedì 1° luglio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni meteo

“Per la restante parte della giornata di oggi 01/07 sono attese precipitazioni a carattere di rovescio e temporale - si legge nel documento del centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione -. La fase più acuta del passaggio perturbato si prevede coincidente con il pomeriggio e la prima serata. Le precipitazioni sono attese muoversi da Nord-Ovest verso Sud-Est e sono previste in esaurimento entro le prime ore di martedì 02/07. Si segnala che, sui settori occidentali e sulla Valcamonica sono attesi fenomeni discontinui, localmente anche di moderata intensità, con picchi di precipitazione cumulata fino a 30-50 mm, mentre su Prealpi e pianura centro-orientali i fenomeni temporaleschi potranno assumere carattere più organizzato e strutturato, potenzialmente formando anche linee temporalesche con cumulate di picco che potranno raggiungere 50-80 mm e probabile grandine. Sulla pianura e sulle Prealpi centro-orientali si prevede ventilazione in rinforzo, con valori fino a 50-60 km/h tra pomeriggio e sera, con ulteriore temporanea intensificazione in occasione dei fenomeni temporaleschi”.

“Per la giornata di domani 02/07 si prevedono condizioni di instabilità, che potranno accentuarsi dal pomeriggio sulla fascia prealpina, ove non si esclude l’attivazione di rovesci e temporali sparsi di prevalente debole intensità - hanno puntualizzato gli esperti -. Sarà possibile una discesa serale delle precipitazioni, con possibile intensificazione, verso le zone di alta pianura”.