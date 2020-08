Grande caldo e temporali: a Milano scatta l'allerta meteo della protezione civile

Non solo caldo ma anche nubifragi. E per questo a Milano, a partire da mezzogiorno di mercoledì 12 agosto, entrerà in vigore una allerta meteo della protezione civile per temporali forti (codice giallo, livello di pericolo due su quattro).

L'allerta sarà in vigore sino alla mezzanotte di giovedì 13 agosto. Le precipitazioni, seppur intense, non dovrebbero causare l'ingrossamento di Seveso e Lambro: non è stata diramata nessuna allerta per rischio idraulico o idrogeologico, ma le cose potrebbero cambiare perché la previsione sarà rivalutata nel mattino di martedì dal centro funzionale.

Le previsioni meteo

"Per il pomeriggio-sera di oggi 11 agosto si conferma la previsione di possibili rovesci o temporali, in particolare su Alpi e Prealpi; ma non si escludono passaggi di rovesci o temporali, meno intensi o più isolati, sulla pianura occidentale e l'Appennino — si legge nel report della Protezione civile —. Altrove fenomeni convettivi meno probabili. Nella notte attività convettiva in generale attenuazione, ma con possibili deboli fenomeni residui sui rilievi settentrionali".

"Domani 12 agosto, fino al primo mattino possibili occasionali piovaschi o brevi rovesci — hanno scritto gli esperti —. Dalle ore centrali precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale su fascia alpina, prealpina e Appennino. Verso il tardo pomeriggio-sera interessamento in parte anche dei settori di pianura. Giovedì 13 agosto giornata instabile con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale".