A Milano ci sarà un forte temporale: scatta l'allerta meteo arancione

Il maltempo non lascia Milano e la città si prepara a fare i conti con 'fenomeni temporaleschi intensi'. Dalle mezzanotte di giovedì 13 luglio è infatti in vigore un'allerta meteo di criticità moderata - codice arancione, livello di pericolo tre su quattro - per temporali forti.

L'allerta per temporali forti resterà attiva fino al primo pomeriggio di domani, giovedì 13 luglio. Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Nella mattinata di mercoledì un forte temporale si era abbattuto tra le province di Milano e Varese, causando diversi danni e allagamenti.

Le previsioni meteo

"Nel pomeriggio di oggi, 12 luglio, sono attesi nuovi rovesci o temporali sulle zone alpine e prealpine occidentali e centrali - si legge nella nota diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. I fenomeni risulteranno più organizzati tra pomeriggio e sera con temporali anche di forte intensità, in estensione verso Est e con il possibile interessamento delle zone di pianura. In generale durante gli eventi convettivi più intensi potranno verificarsi piogge localmente intense, forti raffiche di vento (fino a 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni.

"Attesi fenomeni convettivi intensi persistenti anche nel corso della notte e della mattinata di giovedì 13 luglio - hanno puntualizzato gli esperti -. Inizialmente i rovesci o temporali saranno maggiormente probabili sulle zone prealpine, sulla pianura centro-occidentale e sull'Appennino, mentre successivamente nel corso della mattinata si attende l'estensione verso i settori di pianura orientali. Nel pomeriggio prevista attenuazione dei fenomeni temporaleschi, con possibilità di una nuova recrudescenza dell’instabilità in tarda serata, a partire dalle zone occidentali in lenta estensione verso Est sui rilievi e sulle zone di bassa pianura".