Ancora una allerta meteo a Milano per temporali forti

Non si ferma l'ondata di maltempo su Milano. Nelle prossime ore si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni e temporali che potrebbero colpire la città e l'hinterland. A partire dalle 14 di venerdì 12 maggio, è in vigore un'allerta meteo di codice giallo - corrispondente a un rischio di pericolo due su una scala di quattro - emessa dalla protezione civile della regione Lombardia per "temporali intensi".

L'allerta cesserà alle 6 di sabato 13 maggio. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo

"L'estesa area di bassa pressione presente da giorni sul Mediterraneo occidentale favorisce un’avvezione di aria umida e a tratti instabile sulla Lombardia - si legge nel documento diffuso dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Per la seconda parte di oggi 12/05 attese precipitazioni da sparse a diffuse tra pomeriggio e sera, localmente moderate e anche a carattere di rovescio o temporale. Verso sera attesi rinforzi di vento oltre i 700 metri circa".

"Domani, 13 maggio, ancora giornata instabile e nuvolosa - hanno puntualizzato gli esperti -. Precipitazioni sparse per gran parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, con tendenza in parte all'esaurimento verso sera. Sui rilievi precipitazioni piu? frequenti e diffuse in particolare sui settori prealpini, dove potranno formarsi isolati temporali nel pomeriggio".