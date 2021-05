A Milano è previsto un forte temporale: scatta l'allerta meteo

Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 16:00 di giovedì 13 maggio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

I livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro saranno costantemente monitorati.

Le previsioni meteo

"Per il pomeriggio di oggi 13/05 si conferma una probabilita? media di temporali forti sulle zone prealpine centrali e orientali, sull'Appennino e zone di Bassa Pianura. In serata i fenomeni temporaleschi potranno interessare le zone nord-occidentali, in particolare su Lario e Prealpi Occidentali e Nodo idraulico di Milano — si legge in una nota del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali —. Fenomeni convettivi che andranno gradualmente a scemare nella notte a Ovest e a persistere maggiormente su zone centro-orientali, con probabili locali fenomeni residui nella prima mattinata di domani 14/05 su zone orientali".

"Dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di domani 14/05 prevista una nuova moderata instabilita? su zone prealpine e Appennino, con probabilita? media di temporali forti anche organizzati — hanno precisato i mteteorologi —; dal pomeriggio fenomeni in progressiva estensione da Sudovest sulle pianure; locali fenomeni anche sulle zone piu? settentrionali. Fenomeni in generale attenuazione o esaurimento in tarda serata. Ventilazione localmente forte durante gli eventi convettivi piu? intensi".