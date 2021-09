È previsto un forte temporale su Milano: scatta l'allerta meteo

Dalle 9 di giovedì 16 settembre scatta una allerta meteo per temporali forti. Ecco cosa prevedono i meteorologi

Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 9:00 di giovedì 16 settembre è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione.

Seveso e Lambro saranno sorvegliati speciali da parte di protezione civile e polizia locale: la protezione civile, infatti, ha diramato una allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 12:00.

Le previsioni meteo: ecco cosa potrebbe succedere

"Per la giornata di domani 16/09, previsto l'ingresso dell'area depressionaria proveniente dalla Francia con moderato afflusso di aria fredda in quota - si legge in una nota -. Giornata nel complesso perturbata su Alpi e Prealpi, probabile attività temporalesca nel pomeriggio anche sulla pianura".

"Nel dettaglio, possibilità di rovesci e temporali anche persistenti nelle prime ore della notte su Alpi e Prealpi, specie settori occidentali - hanno precisato i meteorologi -. In mattinata precipitazioni a carattere di rovescio, anche persistente, in generale sui settori prealpini. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi possibili su gran parte della regione".

"L'attività temporalesca sarà accompagnata in particolare da precipitazioni intense e in qualche caso da grandine di dimensioni medio-piccole - hanno evidenziato gli esperti -. Sussiste ad oggi ancora una elevata incertezza riguardo le zone che saranno maggiormente interessate da attività convettiva, specialmente nella seconda fase tra il pomeriggio e la sera. Localmente saranno comunque possibili accumuli oltre i 30-50 mm/6 su tutta la fascia prealpina e di alta pianura, da confermare valori di pioggia cumulata anche più elevati per la possibilità di linee temporalesche semi-stazionarie".