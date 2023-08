È previsto un forte temporale a Milano: scatta l'allerta meteo

Nelle prossime ore a Milano è previsto un rapido e intenso peggioramento del tempo, con precipitazioni e rovesci temporaleschi che potrebbero colpire la città. A partire dalla mezzanotte di giovedì 17 agosto è in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' emesso dalla protezione civile della regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Dal comune hanno precisato che "durante le allerte meteo vige il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte".

Le previsioni meteo

"Per la seconda parte della giornata di oggi, 16 agosto, prevista instabilità pomeridiana sui settori settentrionali, con isolati rovesci o locali temporali in estensione e diffusione tra pomeriggio e sera alla fascia pedemontana - si legge nella nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Possibilità di locali temporali anche su Appennino e sulle pianure occidentali. Fenomeni in generale attenuazione ed estinzione in tarda serata. Seppur con bassa probabilità, non è escluso che sulle zone occidentali persista più a lungo qualche evento convettivo sino alle prime ore di giovedì. Generalmente i fenomeni temporaleschi avranno probabilità bassa di temporali di forte intensità, tuttavia non sono esclusi eventi temporaleschi a lenta evoluzione con possibilità di locali intense precipitazioni dell’ordine di 30 mm/h".

"Anche per la giornata di domani 17/08 previsti inneschi di rovesci o locali temporali probabili già in tarda mattinata sui rilievi settentrionali ed occidentali; nel corso del pomeriggio aumenta la probabilità di fenomeni convettivi, anche localmente forti e strutturati (con significativi rinforzi di vento e possibilità di grandine media), in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con temporali in transito da Ovest verso Sud-Est - hanno precisato gli esperti -. Instabilità in aumento anche sull’Appennino e sulle pianure occidentali e centrali con possibilità di fenomeni localmente forti, mentre sui settori di pianura orientale fenomeni convettivi intensi meno probabili. Si segnala una probabilità maggiore di eventi convettivi anche forti sulle zone di pianura occidentali dal pomeriggio, ma non si escludono locali rovesci o temporali già dalla mattinata. Fenomeni in generale attenuazione ed estinzione in tarda serata".