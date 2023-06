Temporali in arrivo a Milano: l'allerta meteo

Temporali in arrivo a Milano, nel pomeriggio del 2 giugno. Si prevede un'estensione anche sull'area di Milano di instabilità con possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dalle 16. Tale instabilità e la conseguente allerta proseguirà per tutta la giornata di sabato 3 giugno. Palazzo Marino ha messo in allerta il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile, che sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Pioggia temporalesca in arrivo, le previsioni meteo

Per gli esperti di 3bMeteo, l'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Rasserena in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; su Prealpi occidentali e Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri.