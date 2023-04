Torna (finalmente) la pioggia a Milano

Ancora una giornata di sole (mercoledì 19 aprile), poi nubi e pioggia. Pioggia che sarà una vera manna dal cielo per la pianura padana che da quasi due anni sta facendo i conti con una siccità devastante.

"L'Italia è ancora per buona parte immersa in un'area di bassa pressione alimentata da correnti moderatamente fredde che giungono dall'Europa nord orientale - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. Il minimo presente alle basse latitudini si sta però indebolendo e con esso l'instabilità presente sulle regioni centro meridionali che tenderà ad attenuarsi nel corso delle prossime 24/48ore. Ma proprio in questo lasso di tempo un nuovo impulso di aria fredda dal Baltico si muoverà velocemente verso sudovest attraversando la Polonia nella giornata di mercoledì e raggiungendo mercoledì sera le Alpi centro orientali".

La pioggia farà capolino su Milano nella giornata di giovedì 20 aprile. Secondo le previsioni di 3Bmeteo sono previsti 15mm di acqua. "La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1982m - ha precisato il portale -. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente".