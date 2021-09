A Milano sono previsti (ancora) temporali forti: scatta l'allerta meteo

La morsa del maltempo non si ferma, sono previste piogge importanti a partire dal pomeriggio fino di lunedì

Temporali forti, Seveso e Lambro costantemente monitorati. Non si ferma l'onda di maltempo su Milano: il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato una allerta meteo codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' e rischio idrogeologico.

L'allerta scatta alle 16:00 di lunedì 20 settembre e sarà in vigore fino alle 4:00 di martedì. I corsi d'acqua che attraversano Milano saranno sorvegliati speciali da parte di protezione civile e polizia locale. In caso di necessità, inoltre, potranno intervenire anche le squadre di Mm.

Le previsioni meteo: ecco cosa potrebbe accadere

"Una blanda depressione in quota, meno attiva rispetto a quella di domenica, interessa la regione apportando una certa instabilita? specie tra tardo pomeriggio odierno, lunedi? 20 settembre, e le prime ore della notte su martedi?: rovesci o temporali isolati o sparsi tra Prealpi e Pianura - si legge nel documento -. Per la giornata di domani 21 settembre, possibili residui fenomeni nelle prime ore della notte, in seguito precipitazioni generalmente assenti o al piu? molto deboli su Prealpi".