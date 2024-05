A Milano sono previsti (ancora) temporali forti: nuova allerta meteo

Blitz del maltempo a Milano. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche. È stata emessa una allerta meteo codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico (livello di pericolo due su quattro) a partire dalle 6 di mercoledì 22 maggio. A partire dal pomeriggio di oggi, invece, è attiva una allerta ordinaria per rischio idrogeologico e idraulico.

Seveso e Lambro saranno sorvegliati speciali, anche se non pare ci sia un concreto rischio esondazione. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile comunale “è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici” e “per coordinare gli eventuali interventi in città”, hanno fatto sapere da Palazzo Marino.

Le previsioni meteo

“Il flusso Sudorientale umido che interessa attualmente la Lombardia è in progressivo allontanamento verso Nord-Est - si legge nel documento -. Nella seconda parte della giornata di oggi 21/05 sono previste precipitazioni residue, deboli o al più localmente moderate sui settori orientali e settentrionali della regione, in progressivo esaurimento. Dal pomeriggio ed in serata possibili isolati rovesci o temporali su pianura e prime Prealpi, con bassa probabilità di fenomeni di forte intensità. Il vento tenderà a rinforzare da Sud-Ovest sui settori meridionali ed orientali, ma al più con intensità moderate”.

“Per la giornata di domani 22/05 sulla regione si attende marcata instabilità con frequenti ed intermittenti rovesci e temporali già dalla mattina sulla fascia pedemontana e prealpina, più diffusi nel pomeriggio e possibili anche in pianura - hanno precisato gli esperti -. Non si esclude la possibilità di fenomeni localmente forti, ma con bassa probabilità di episodi persistenti e organizzati”.