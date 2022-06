Sta per arrivare il temporale a Milano

Sta per arrivare un temporale a Milano e nelle zone pianeggianti della Lombardia. Lo rende noto il comune di Milano. E, in un momento di siccità gravissima, è un evento atteso. Un'analoga previsione per mercoledì 22 non era andata come ci si aspettava: poca pioggia che ha 'placato' la discesa del livello dell'acqua nei fiumi e nei laghi ma solo temporaneamente.

Secondo la previsione del centro funzionale di monitoraggio dei rischi di regione Lombardia, dovrebbero scatenarsi temporali sparsi a partire dal pomeriggio di giovedì 23 giugno e fino alla sera di venerdì 24 giugno. L'allerta segnalata è gialla, corrispondente al "rischio ordinario".

"Già oggi - si legge nella nota diramata da Palazzo Marino - un flusso di aria instabile investirà anche le zone pianeggianti. Sono quindi possibili rovesci di pioggia sul nodo idraulico di Milano. Il fenomeno si attenuerà nel corso della notte ma nella giornata di domani l'instabilità e la possibilità di temporali torneranno a intensificarsi". Sempre il comune segnala che il centro operativo della protezione civile meneghina sarà attivo per monitorare e coordinare eventuali interventi.