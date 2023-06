A Milano ci sarà un temporale forte: scatta l'allerta meteo

Milano dovrà fare i conti col maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 16 di giovedì 22 giugno è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. L'allerta terminerà alle 6 di venerdì 23 giugno.

Le previsioni meteo

"Dal pomeriggio di oggi, 22 giugno, previsto un progressivo aumento della probabilità di temporali forti sulla Lombardia: dapprima su Alpi e Prealpi Occidentali, poi entro la sera sui rilievi orientali - hanno scritto gli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Sui settori alpini e prealpini saranno possibili isolati picchi di precipitazione molto intensi, con associata grandine di medie o grandi dimensioni. Risulta bassa la probabilità di interessamento di Pianura ed Appennino, fatta eccezione per tutta la fascia pedemontana prealpina e l'alta pianura occidentale, in quanto al confine con la parte maggiormente interessata dalle precipitazioni. Previsto un rinforzo generale dei venti sulle Prealpi in corrispondenza del passaggio perturbato, con raffiche da moderate a forti.

"Per la giornata di domani, 23 giugno, previsti ancora fenomeni temporaleschi nelle prime ore notturne sui rilievi centro-orientali e relativa fascia pedemontana, con locale instabilità residua anche al primo mattino - hanno puntualizzato gli esperti -. Dalla tarda mattinata/primo pomeriggio, prevista una nuova attivazione temporalesca sui rilievi orientali, in successiva rapida estensione alla pianura orientale. Si segnala la possibilità di temporali di moderata o forte intensità sui settori centro-orientali per tutta la seconda parte della giornata. Si attende un generale rinforzo dei venti sulle Alpi e sui settori occidentali dal pomeriggio, con possibilità diffusa di forti raffiche, anche nei fondivalle e sulla pianura occidentale".