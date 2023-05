A Milano ci saranno temporali forte: scatta l'allerta meteo

Sole e temperature quasi estive a Milano dureranno ancora poco. Letteralmente. Nelle prossime ore all'ombra della Madonnina è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 14 di mercoledì 24 maggio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo

"Per la giornata di oggi, 23 maggio, sul Nord Italia insiste un campo di alta pressione con correnti prevalentemente secche in quota - hanno scritto in una nota gli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Ciononostante, in Appennino e sui rilievi alpini e prealpini le condizioni saranno debolmente instabili, con precipitazioni al più sparse a carattere di rovescio o isolato temporale, sebbene con probabilità molto bassa di fenomeni significativi. In pianura le precipitazioni saranno assenti, sebbene non siano esclusi isolati rovesci sui settori orientali".

"Per la giornata di domani, 24 maggio, attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporali sparsi sul comparto alpino e prealpino già nel corso della mattinata, mentre saranno assenti nella prima parte della giornata in pianura - hanno puntualizzato i meteorologi -. Dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche alla fascia pedemontana e di alta pianura, in ulteriore estensione anche al resto della regione tra il tardo pomeriggio e la sera. I fenomeni più intensi, a carattere temporalesco diffuso si verificheranno con maggior probabilità nella seconda parte della giornata e in particolare dal tardo pomeriggio e sera. Previsti rinforzi di vento nel pomeriggio in concomitanza con gli eventi temporaleschi".