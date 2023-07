A Milano c'è una nuova allerta meteo per temporali

A Milano dovrebbe tornare sereno. Ma non nell'immediato. La protezione civile lombarda ha diramato una doppia allerta meteo per rischio di forti temporali e raffiche di vento.

L'avviso, di colore giallo (rischio ordinario), è in vigore fino alla mattinata di oggi, mercoledì 26 luglio per quanto riguarda i rovesci; mentre l'alert associato al forte vento, sempre giallo, rimane valido dalle 9 alle 21 di giovedì 27 luglio.

Mentre in città si fa la conta dei danni, area c rimane sospesa e parchi e scuole chiusi, l'instabilità meteo continua a produrre i suoi effetti. Per questo il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile resta attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. "Si suggerisce - scrive Palazzo Marino - di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehor e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

Le previsioni meteo

Dal pomeriggio di mercoledì 26 luglio dovrebbe tornare il bel tempo su tutta la Lombardia. Per questa giornata sono previsti cielo sereno, poca umidità e massime attorno ai 30° C. Giovedì 27 il meteo dovrebbe rimanere stabile, anche se con qualche nuvola. A Milano minime intorno a 18°C, massime intorno a 30°C.