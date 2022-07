Temporale a Milano, nelle prossime ore è prevista ancora pioggia

Tanti fulmini, qualche raffica di vento e un po' di pioggia, quanto basta per dare sollievo alle aiuole e far calare la temperatura di qualche grado. È stato un temporale estivo che non ha causato danni quello che ha investito Milano e gran parte della Lombardia nella giornata di lunedì 25 luglio.

Ma quello di lunedì non resterà un fenomeno isolato. "Rovesci e temporali sono attesi sul Nord Italia durante il corso della settimana attraverso alcuni passaggi di perturbazioni - ha fatto sapere Francesco Nucera, meteorologo di 3Bmeteo -. C'è da dire che le precipitazioni in arrivo porteranno un po' di sollievo ma non avranno effetti significativi sulla forte siccità che attanaglia la Penisola".

A Milano è prevista pioggia sia nella giornata di oggi (qualche goccia potrebbe cadere nel pomeriggio di martedì 26 luglio) ma soprattutto nella giornata di mercoledì. Resta in vigore l'allerta meteo per temporali forti diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione. "L'anticiclone africano che sta caratterizzando questa stagione estiva mostra indebolirsi per via delle correnti atlantiche che si abbassano di latitudine - ha precisato Nucera -. Questo comporterà un aumento della instabilità su parte d'Italia ed uno smorzamento del gran caldo africano".