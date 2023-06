A Milano rischio di temporali forti: è allerta meteo

È di nuova allerta meteo per possibili forti temporali a Milano. Pioggia e maltempo sono previsti dal pomeriggio di martedì 27 giugno alla mattina di mercoledì 28 e la protezione civile lombarda ha diramato un avviso 'giallo', colore associato al rischio moderato (pericolo due su quattro).

Sotto controllo, dalle 16 del 27 alle 6 del 28 giugno, sarà il nodo idraulico cittadino. Come di consueto, i consigli ai milanesi includono quello di proteggere i locali al piano strada, mettere in sicurezza l'auto, evitare zone soggette ad allagamenti, prestare attenzione nell'attraversare ponti e sottopassaggi. Per l'intera durata dell'allerta il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo

Dopo una giornata afosa e con cieli poco nuvolosi, nella serata di martedì 27 giugno sono previste molte nubi e anche deboli piogge. Le massime - scrive 3B Meteo - saranno di 34 gradi; mentre le minime di 26. Mercoledì, invece, il tempo sarà variabile, con schiarite durante il pomeriggio, massime di 30 e minime di 21 gradi.