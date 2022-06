Arriva il temporale: a Milano scatta l'allerta, Seveso e Lambro sorvegliati

Maltempo a Milano, con possibili forti temporali e rischio idrogeologico sul bacino della città. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità gialla (moderata) a partire dalle 12 di martedì 28 giugno; l'allerta cesserà con le prime ore dell'alba di mercoledì.

Seveso e Lambro potrebbero creare qualche problema e per questo saranno sorvegliati speciali. Palazzo Marino ha fatto sapere che il centro operativo comunale della protezione civile (allestito in via Drago) sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

I meteorologi prevedono precipitazioni importanti, ma non in grado di risolvere il problema della siccità.

Le previsioni meteo

“Un’intensa perturbazione transiterà martedì sulla Lombardia determinando condizioni di tempo anche molto perturbato - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo, Lorenzo Badellino, interpellato da MilanoToday -. Il contrasto tra l’aria più fresca in arrivo e quella calda preesistente sarà causa di temporali localmente molto intensi e accompagnati da nubifragi, grandinate e colpi di vento, con i primi deboli fenomeni che faranno la loro comparsa già in mattinata. In giornata rovesci e temporali si intensificheranno notevolmente, e si estenderanno dalle zone occidentali verso est, perdurando fino a sera e risultando più intensi tra Prealpi e alte pianure, provocando locali criticità e disagi".

"Si tratterà di precipitazioni distribuite in modo non omogeneo nello spazio, che colpiranno anche violentemente determinate zone con picchi locali talora superiori ai 30-40mm in poche ore, ma interesseranno con fenomeni più deboli altre limitrofe - ha puntualizzato l'esperto -. Non saranno quindi fenomeni in grado di risolvere la situazione di grave siccità che da mesi si protrae sulla Lombardia, per la quale servirebbero piogge estese omogeneamente e soprattutto più durature".

Acqua ma anche un break dall'ondata di calore: "Diminuiranno le temperature massime a causa della copertura nuvolosa e delle precipitazioni, con valori diurni comunque intorno a 30°C - ha fatto sapere Bardellino -. La giornata di mercoledì risulterà più soleggiata sulla nostra regione, salvo un po’ di variabilità diurna sulle zone di montagna. Anche nei giorni successivi il tempo si manterrà in gran parte soleggiato, ad eccezione di una certa variabilità che coinvolgerà le aree di montagna e le pianure adiacenti, specie nel pomeriggio. Le temperature torneranno ad aumentare giorno dopo giorno, con il caldo che entro il weekend potrebbe farsi nuovamente molto intenso".

Cosa succederà a Milano

Il cielo sarà coperto fin dal mattino e sulla città ci saranno diversi piovaschi ma i fenomeni si "intensificheranno nel pomeriggio, con temporali anche violenti e accompagnati da locali grandinate e colpi di vento, mentre si attenueranno nel corso della serata - ha precisato Bardellino di 3Bmeteo -. Caleranno le temperature diurne, con massime intorno a 30°C. Mercoledì sarà una giornata più soleggiata, con temperature minime intorno a 18°C e massime sui 30°C. Tempo stabile giovedì e temperature in aumento. Condizioni soleggiate probabilmente fino alla fine della settimana, con temperature in costante aumento e caldo intenso nel weekend".