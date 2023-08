È previsto un temporale 'monsonico' a Milano

La notte tra domenica e lunedì e per tutta la giornata di lunedì 28 agosto a Milano sono previsti diversi temporali. La pioggia cadrà abbondante su tutto il territorio regionale, tanto che il Centro meteoreologico lombardo (Cml) parla di "perturbazione monsonica". Per gli esperti di 3bMeteo cadranno sulla città di Milano quasi 8 centimetri d'acqua durante i vari nubifragi.

Dopo il temporale che sabato ha provocato diversi danni nelle zone dell'hinterland sud ovest del Milanese, la perturbazione atlantica non arretra. "A partire dal pomeriggio di oggi, domenica 27 agosto 2023, entriamo nella fase perturbata che potremmo definire 'monsonica', ossia quella in cui la criticità principale (se non proprio l'unica) diventa l'enorme quantità d’acqua riversata in spazi ristretti ed in poco tempo", scrive il Cml.

"Per prima cosa - prosegue un post pubblicato su Facebook - riteniamo di estendere a 36 ore la finestra di massima attenzione, ossia almeno fino alle h.24 di lunedì 28 agosto, stante una probabile successiva insistenza delle precipitazioni in sede padana, nel pomeriggio/sera di lunedì e forse fino all'alba di martedì, sotto ritornante orientale (ossia rovesci in risalita da sud-est)".

"Il quadro generale si presenta con impatto di carattere esteso e massivo, dunque poco si presta a considerazioni spicciole: è impossibile stabilire quali saranno le zone più o meno interessate dai nubifragi. Teniamo a ribadire che si tratta di una perturbazione dalla struttura autunnale che si inserisce in un contesto mediterraneo ancora pienamente estivo, e questo pone una pietra tombale su ogni tentativo di stimarne gli effetti d'esperienza", aggiungono gli esperti. Si tratta si di "un territorio meteorologicamente inesplorato anche per la recente modellistica numerica. Per certi versi alcuni fenomeni potrebbero risultare mitigati, altri potrebbero invece essere esasperati".

Alto rischio idrogelogico per lunedì 28 agosto

Secondo gli esperti del Cml, ci sarà un rischio idro-geologico di massimo livello (frane, smottamenti, esondazioni di rivi e torrenti, etc.) nei settori d'estremo nord-ovest al confine con il Canton Ticino e Vco (Valchiavenna e bassa Valtellina in primis), ma anche Medio-Alto Varesotto e comprensorio del Lario (specie occidentale).



Rischio idro-geologico generale sui restanti settori vallivi, con picco nelle Orobie Bergamasche e criticità calante/mitigata procedendo verso est, spiegano dal Cml.



Rischio idro-geologico di massimo livello nei settori appenninici d'Oltrepò Pavese e confinanti con basso Alessandrino, nonché Piacentino, stante la probabile estensione meridiana verso nord di nubifragi marittimi, particolarmente intensi, in risalita dal Mar Ligure (picco della criticità atteso nella sera/notte tra domenica e lunedì). La Liguria, infatti, fungerà da parziale contrafforte nei confronti di un richiamo marittimo che, per stagionalità, fatica ad avere precedenti.



E ancora, rischio idraulico (ossia allagamenti) possibile in tutti i settori padani lombardi centro-occidentali. In quelli orientali il Cml ritiene sia mitigato in prima fase, ma possa aumentare da lunedì pomeriggio/sera, seppur in modo isolato e non diffuso. Attenzione dunque a tutti i principali nodi idraulici.

Le previsioni meteo a Milano: temporali tanta acqua

A Milano, sostengono i meteorologi di 3bMeteo, lunedì sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 76 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3571m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste per pioggia.