Temporale a Milano: "Nel pomeriggio previsti colpi di vento e grandine"

Un altro temporale a Milano. Un'altra perturbazione che però non riuscirà a sopperire al problema della grave siccità in cui versa la Lombardia. Verso mezzogiorno di martedì 28 giugno in città ha iniziato a piovere; vento e pioggia sono aumentati poco prima delle 13 e i meteorologi prevedono precipitazioni abbandondanti, senza escludere problemi sul bacino idrico.

Non si registrano particolari danni dovuti al maltempo: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire soltanto a Bareggio per un albero caduto in strada. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione, infatti, aveva emanato un'allerta gialla (rischio moderato) proprio a partire dalle 12 e fino all'alba di mercoledì 29. Come sempre in casi analoghi, Seveso e Lambro verranno attentamente monitorati.

Temporale in arrivo

"Il cielo - aveva spiegato a MilanoToday il meteorologo di 3Bmeteo, Lorenzo Badellino - sarà coperto fin dal mattino e sulla città ci saranno diversi piovaschi ma i fenomeni si intensificheranno nel pomeriggio, con temporali anche violenti e accompagnati da locali grandinate e colpi di vento, mentre si attenueranno nel corso della serata".

Le previsioni meteo

“Un’intensa perturbazione transiterà martedì sulla Lombardia determinando condizioni di tempo anche molto perturbato - aveva detto il meteorologo -. Il contrasto tra l’aria più fresca in arrivo e quella calda preesistente sarà causa di temporali localmente molto intensi e accompagnati da nubifragi, grandinate e colpi di vento, con i primi deboli fenomeni che faranno la loro comparsa già in mattinata. In giornata rovesci e temporali si intensificheranno notevolmente, e si estenderanno dalle zone occidentali verso est, perdurando fino a sera e risultando più intensi tra Prealpi e alte pianure, provocando locali criticità e disagi".

"Si tratterà di precipitazioni distribuite in modo non omogeneo nello spazio, che colpiranno anche violentemente determinate zone con picchi locali talora superiori ai 30-40mm in poche ore, ma interesseranno con fenomeni più deboli altre limitrofe - ha continuato Badellino -. Non saranno quindi fenomeni in grado di risolvere la situazione di grave siccità che da mesi si protrae sulla Lombardia, per la quale servirebbero piogge estese omogeneamente e soprattutto più durature". A diminuire dovrebbero essere anche le temperature massime, che di giorno saranno comunque intorno ai 30°C. Il sole dovrebbe tornare a splendere mercoledì per poi rimanere nei giorni successivi.