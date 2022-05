Maltempo, forte vento e pioggia a MIlano

Le previsioni hanno indovinato di nuovo. A Milano nella serata di sabato 28 maggio, intorno alle 20, ha iniziato a piovere dopo che per tutto il pomeriggio ha soffiato un forte vento. Dopo temporale che nel pomeriggio di martedì 17 maggio ha provocato una grandinata e allagamenti soprattutto nella zona ovest di Milano, sabato non si esclude che le precipitazioni possano diventare più forti, con potenti raffiche di vento e possibilità di grandine.

Il maltempo - scrive il Centro meteorologico lombardo - è previsto tra le 20 e le 24 di sabato. "In questo frangente - spiegano gli esperti del Centro - andrà a generarsi una condizione molto favorevole allo sviluppo di temporali semi-stazionari, localmente intensi e con precipitazioni molto abbondanti, dislocati lungo il fronte di spinta padana dell’est nei bassi strati atmosferici".

Con una perturbazione proveniente da sud - avevano fatto sapere gli esperti - si prevedono venti che potrebbero soffiare fino a 60-80 km/h, precipitazioni abbondanti, con relativo rischio idraulico, e grandine anche di medie dimensioni. Domenica 29 maggio, quando potrebbero esserci ancora deboli piogge in mattinata, non dovrebbero verificarsi altre criticità. Il maltempo, infine, dovrebbe provocare un abbassamento delle temperature.

L'allerta meteo

La protezione civile lombarda aveva diramato un'allerta gialla per il forte temporale previsto e per evenutali criticità anche sul nodo idraulico della città. L'alert per rischio ordinario è valida dal pomeriggio di sabato 28 maggio fino alla mattinata di domenica 29. Le previsioni infatti parlano di possibili rovesci sparsi a carattere temporalesco, anche sui settori di bassa pianura, con possibilità di venti forti e grandinate. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.