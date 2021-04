Maltempo a Milano, previsti forti temporali: scatta l'allerta meteo

Maltempo e pioggia a Milano, ma non solo. Nel pomeriggio di giovedì 29 aprile entrerà in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Le precipitazioni, seppur di intensa entità, non dovrebbero causare l'esondazione di Seveso e Lambro.

Le previsioni del meteo

"Nei prossimi giorni una saccatura in progressivo approfondimento sull'Europa sud occidentale e in traslazione verso Est favorira? sul Nord Italia flussi umidi instabili dai quadranti meridionali, con cielo prevalentemente da nuvoloso a molto nuvoloso e precipitazioni che saranno diffuse ovunque, generalmente piu? marcate sulla fascia pedemontana e di montagna — hanno scritto i meteorologi della Regione in una nota —. Dalla sera di domenica e per inizio prossima settimana graduale passaggio a condizioni piu? stabili".

"Per il pomeriggio/sera di oggi, 29/04, previste probabili precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Alpi e Prealpi e Pianura — si legge nella nota della Protezione Civile —. Gli accumuli maggiori, seppur disomogenei (da deboli a localmente forti), sono previsti su Alpi e Prealpi in particolar modo sui settori occidentali e Orobie Bergamasche. Per domani, 30/04, permane il flusso molto umido ed instabile da Sudovest, pertanto sono previste precipitazioni a carattere temporalesco sulle aree gia? coinvolte nella perturbazione odierna. I fenomeni, sparsi, saranno possibili durante tutta la giornata, ma maggiormente probabili nella notte e primo mattino e poi nuovamente tra pomeriggio e sera. Le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente possibili anche di forte intensita?".