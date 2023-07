Temporali forti, un'altra allerta meteo a Milano

Allerta meteo per temporali forti in arrivo a Milano. È il nuovo avviso diramato dalla protezione civile lombarda a partire dal pomeriggio di sabato 29 luglio.

L'avviso, di colore giallo (rischio ordinario), è in vigore fino alla mattinata di domenica 30 luglio. Come di consueto, il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi da effettuare.

In città intanto si sta ancora facendo la conta dei danni provocati dal nubifragio degli ultimi giorni e i vigili del fuoco sono incessantemente al lavoro per mettere in sicurezza alberi, tegole e antenne pericolanti. I parchi, poi, continuano a rimanere chiusi.