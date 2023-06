Previsti temporali forti a Milano: scatta l'allerta meteo

Ancora pioggia. Ancora rovesci. Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 16 di venerdì 2 giugno è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. L'allerta cesserà alla mezzanotte di domenica 4 giugno.

Le previsioni meteo

Sabato 3 giugno "le condizioni generali di instabilita? determineranno la possibilita? di temporali su gran parte del territorio regionale - si legge nel documento di allentamento del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. La debole circolazione atmosferica in quota tendera? a virare dai quadranti orientali verso quelli occidentali; questa rotazione concentrera? il potenziale per lo sviluppo dei temporali maggiormente sulle Prealpi centro occidentali e sulla Pianura, dove i fenomeni convettivi avranno maggiore probabilita? di formarsi nelle ore notturne e poi nuovamente nelle ore tardo pomeridiano-serali. Localmente i temporali potranno essere caratterizzati da forti rovesci di pioggia e da grandine per lo piu? di dimensioni medio-piccole. Ventilazione debole con brevi e locali rinforzi dovuti ai temporali o alle brezze".