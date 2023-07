A Milano è previsto un forte temporale: scatta allerta meteo

Maltempo a Milano, con possibili forti temporali e rischio idrogeologico sul bacino della città. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato una allerta meteo di criticità gialla (moderata) a partire dalle 14 di martedì 4 luglio.

L'allerta resta attiva fino alle prime ore della mattinata di domani, mercoledì 5 luglio. Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo

"Dal pomeriggio di oggi, 4 luglio, è previsto sul territorio regionale lo sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi ed Appennino, in successiva estensione verso la pianura - hanno scritto gli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. I settori occidentali di pianura e della fascia pedemontana sono quelli in cui risulta maggiore la probabilità di fenomeni localmente di forte intensità, in particolare dal tardo pomeriggio alla serata di oggi, e non si esclcudono fenomeni accompagnati da grandine di piccole o medie dimensioni. Rinforzi locali di vento con brevi e forti raffiche saranno possibili in prossimità dei fenomeni convettivi più intensi".

"Nella seconda parte della giornata di domani 05/07 possibile sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi e sulla pianura - hanno puntualizzato gli esperti -. Previsti inoltre locali rinforzi di vento associati ai fenomeni convettivi più intensi".