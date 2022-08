È previsto un forte temporale a Milano: scatta l'allerta meteo

Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 14 di sabato 6 agosto è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo 2 su 4 - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

"Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi", fanno sapere da palazzo Marino. Le precipitazioni, seppure abbondanti, daranno sollievo sul fronte siccità ma non riequilibreranno il deficit idrico.

Le previsioni meteo

"Sul versante Sud-alpino staziona una massa d'aria piu? calda e instabile rispetto a quella sopraggiunta a Nord delle Alpi che possiede un notevole potenziale per lo sviluppo di rovesci temporaleschi localmente anche molto intensi - si legge nella nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. L'assenza di forzanti ben identificabili in grado di modificare sostanzialmente questa situazione nelle prossime 48 ore non permette una previsione di dettaglio sulla localizzazione dei fenomeni piu? intensi e sulle loro tempistiche di sviluppo. Tuttavia, nel pomeriggio di oggi 06/08, lo sviluppo di temporali sparsi risulta piu? probabile sulla fascia prealpina, in particolare su Orobie e Prealpi bergamasche e bresciane. Non si esclude qualche cella temporalesca isolata sulle zone di Pianura limitrofe e sull'Appennino. In serata, probabilita? in aumento di temporali sparsi, anche di forte intensita?, in particolare sulle zone di pianura e ancora sulla fascia prealpina. Riguardo al vento, non vi sono condizioni per rinforzi diffusi e persistenti, ma possono verificarsi forti raffiche nell'ambito dei nuclei temporaleschi piu? intensi".

"Nel corso della giornata di domani 07/08, persisteranno condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente anche intensi - hanno proseguito gli esperti - . Si distinguono in generale tre fasi. La prima, nella notte, descritta nel paragrafo precedente, che potra? concludersi nel primo mattino interessando prevalentemente Pianura e Oltrepo? Pavese. Una seconda fase di temporanea attenuazione dell'instabilita? si estendera? fino a circa meta? pomeriggio. Una terza fase, tra il tardo pomeriggio e la serata fino ad interessare le prime ore di lunedi?, che potra? portare ad un nuovo aumento dell'instabilita?, con fenomeni temporaleschi piu? probabili sulle zone occidentali della regione. Raffiche di vento anche forti nelle aree soggette ai temporali piu? intensi".

"Secondo gli attuali scenari di previsione per la giornata del 08/08, nonostante l’evoluzione ancora molto incerta, saranno probabili condizioni di instabilita? almeno fino alla prima parte della giornata", hanno concluso i meteorologi.