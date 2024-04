A Milano tornano piogge e temporali (ma per poco)

Hanno le ore contate il sole e le calde temperature estive del weekend. Nelle prossime ore il caldo anomalo “sarà scacciato su parte d'Italia dall'arrivo di una perturbazione atlantica - ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. Un fronte collegato a una piccola goccia di aria più fredda che si intrufolerà nel cuore del Mediterraneo lambendo anche le nostre regioni più occidentali. Per quando riguarda il Nord, Piemonte, Liguria e Lombardia saranno quelle più esposte”.

A Milano la pioggia, stando alle attuali previsioni (ancora parecchio incerte) dovrebbe iniziare a cadere nel tardo pomeriggio di martedì 9 aprile per continuare per tutta la giornata di mercoledì 10. “Sempre nella giornata di mercoledì la saccatura andrà in cut off sul Mediterraneo e un piccolo minimo ciclonico scivolerà velocemente verso la Sardegna raggiungendo entro giovedì l'Algeria - ha puntualizzato Migliore -. I modelli ritengono che la sua influenza sul tempo della nostra Penisola Sarà marginale, al massimo potrà disturbare il cielo con nubi medio alte ma senza portare fenomeni significativi”.

Nel frattempo batterà in ritirata anche l’anticiclone africano, che si sposterà più a Ovest. Su Milano e l’Italia, stando a quanto riportato dagli esperti meteo, insisterà un campo anticiclonico di matrice ibrida “che riuscirà a portare temperature ancora leggermente superiori alle medie stagionali”.