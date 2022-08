Temporale in arrivo su Milano: parchi chiusi, Seveso e Lambro monitorati

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un'allerta meteo sul nodo idraulico di Milano a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì 17 agosto, e fino a nuovo aggiornamento. In particolare su Milano è diramata allerta arancione (rischio moderato) per temporali forti, gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico, e dalla mezzanotte per rischio idraulico.

Temporale in arrivo a Milano: le precauzioni del Comune

Per la serata di mercoledì sono probabili temporali anche forti con un progressivo acuirsi del fenomeno nel corso della notte e della giornata di giovedì 18 agosto. A scopo cautelativo, anche in considerazione della lunga siccità degli ultimi tempi, i parchi recintati giovedì resteranno chiusi.

Con una nota il Comune di Milano chiede ai cittadini fin da ora di porre attenzione e preferibilmente non sostare in auto o a piedi sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri, eccetera), in prossimità delle impalcature dei cantieri, di dehors e tende e in generale di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Palazzo Marino chiede inoltre di mettere in sicurezza oggetti e vasi su davanzali, balconi e spazzi all'aperto. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo fino a chiusura dell’allerta per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. È altresì attivo il piano per il monitoraggio di sottopassi e aree interessate da possibili esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro. "Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni", conclude il Comune.