A Milano è previsto (ancora) un altro forte temporale: scatta l'allerta meteo

Ancora pioggia. Ancora maltempo a Milano. Il Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (rischio ordinario, rischio di pericolo due su quattro) per temporali dalle ore 16 di oggi, sabato 15 giugno, e fino alla mezzanotte.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. “Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende - si legge in una nota di palazzo Marino -. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo”.

Le previsioni meteo

Per la giornata di oggi 15/06 si prevede tempo perturbato fino a sera, prevalentemente su Nordovest, Prealpi Centrali e fascia alpina, con minore insistenza su Prealpi Orientali ed alta pianura occidentale, sul resto della regione accumuli non significativi. Nel corso del pomeriggio si attendono precipitazioni areali in attenuazione, ma con intensificazione della parte convettiva. Probabile formazione di una linea temporalesca sui rilievi occidentali al confine con il Piemonte, in spostamento verso Est entro la sera, insistente quasi esclusivamente sulle Prealpi e sulla relativa fascia pedemontana. Si prevede l'aumento della probabilità di fenomeni intensi tra il tardo pomeriggio e la sera, in particolare sarà possibile un aumento di probabilità significativo, ma su una zona comunque localizzata, tra Lago Maggiore e Lago di Como.

Per la giornata di domani 16/06 saranno possibili, nella notte, precipitazioni residue sparse su Alpi e Prealpi, anche di moderata intensità sui rilievi centrali, in rapido esaurimento. Nel pomeriggio probabili rovesci sparsi o isolati temporali sulla fascia prealpina.