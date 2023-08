Temporali e temperature giù: le previsioni per domenica 27 agosto

I temporali del weekend a Milano hanno portato alla fine dell'ondata di caldo eccezionale. L'intensa perturbazione atlantica che si è avvicinata lentamente da ovest, ha sviluppato le condizioni per i temporali violenti di sabato. Il tempo sarà fortemente perturbato anche tra domenica e lunedì, con alto rischio di nubifragi. Martedì poi ci sarà un graduale miglioramento ma le temperature saranno più basse di circa 15°C rispetto a quelle degli ultimi giorni.

Il Meteo a Milano per domenica 27 agosto

A Milano, spiegano le previsioni degli esperti di 3bMeteo, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 20 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di domanica la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3915m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

Un'area di bassa pressione abbraccia la Lombardia determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata.

Sulle Orobie molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; sulle Alpi Retiche giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 4000 metri.