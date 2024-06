A Milano sono previsti forti temporali (e grandine)

Fulmini, tuoni, raffiche di vento e in qualche caso anche grandine. Un vero e proprio temporale estivo. È quello che potrebbe abbattersi su Milano e hinterland nella serata di martedì 11 giugno secondo gli esperti di 3Bmeteo.

La fascia temporale più critica è quella compresa tra le 20 e le 23, secondo Edoardo Ferrara meteorologo di 3Bmeteo. In questo arco temporale potrebbero verificarsi “rovesci e temporali talora intensi con rischio per locali nubifragi e/o grandinate e raffiche di vento sia sull’are urbana che dell’hinterland”. Seveso e Lambro saranno sorvegliati speciali, così come tutti i corsi d’acqua che attraversano la città metropolitana.

Il maltempo dovrebbe proseguire anche nella giornata di mercoledì: “sarà un’altra giornata instabile con nubi frequenti e qualche piovasco possibile tra mattino e pomeriggio, in serata nuovi temporali”, ha concluso l’esperto.