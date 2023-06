Temporali forti e grandine: a Milano scatta l'allerta meteo

Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dal pomeriggio di lunedì 12 giugno è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Le precipitazioni, secondo quanto previsto dagli esperti del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali, saranno a macchia di leopardo. Non solo, in alcuni casi potrebbero verificarsi grandinate.

Le previsioni meteo

"Per la giornata di oggi, 12 giugno, sulla regione si mantengono condizioni di instabilità, un po’ più marcata sui rilievi centro-orientali e su Appenino - si legge nel documento diramato dalla protezione civile -. In serata un flusso umido orientale determinerà un maggiore interessamento anche delle zone montane e pedemontane occidentali. Sulle zone di pianura invece, le precipitazioni saranno un po' più occasionali e più probabili tra la tarda serata e le prime ore di domani. Gli eventi temporaleschi localmente potranno essere intensi, con picchi di precipitazione puntuale intorno a 30mm/h, con possibilità di eventi grandinigeni. Data l’incertezza degli eventi, si evidenzia che sulle zone di pianura, in particolare quelle occidentali, potrebbero attivarsi nelle prime ore di domani 12/06 gli eventi convettivi più estesi, o relativamente intensi".

"Per la giornata di domani, 13 giugno, permarranno condizioni di instabilità favorita dall’avvicinamento di due depressioni con masse d’aria differenti - hanno puntualizzato gli esperti -. Durante la giornata saranno previste precipitazioni da sparse a diffuse, più insistenti su zone Sud-occidentali e sui rilievi alpini e prealpini occidentali e centrali. Fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio o di locali temporali, più probabili nelle prime ore e in mattinata sulle zone occidentali. Nel pomeriggio aumenta la probabilità di locali inneschi sui rilievi orientali in possibile estensione verso le zone di Alta Pianura".