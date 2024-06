A Milano è previsto un forte temporale (con gradine): scatta l’allerta meteo

Pioggia, vento e anche grandine (ma non ovunque). In breve, un temporale estivo. È quello che potrebbe accadere a Milano nella giornata di domani. A partire dalle 14.00 di sabato 29 giugno sarà in vigore un'allerta meteo di livello giallo - codice di rischio due su una scala da uno a quattro - per 'temporali forti'. L'allerta è stata diramata dalla protezione civile della regione Lombardia.

L’allerta cesserà alle 6 del mattino di domenica. Seveso e Lambro, sebbene ingrossati dalle precipitazioni, non dovrebbero destare particolare preoccupazioni.

Le previsioni meteo

“Per la giornata di domani 29/06 sono attese precipitazioni di intensità per lo più moderata tra tardo pomeriggio e sera, in particolare sui settori occidentali della Lombardia - si legge in una nota diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione -. Sui settori di Nord-Ovest i fenomeni temporaleschi risultano al momento più probabili, diffusi e di maggiore intensità; è presente il rischio di grandine, raffiche forti di vento e precipitazioni arealmente tra deboli e moderate (tra 10 e 40 mm/12h) o puntualmente forti (fino a 50-70 mm/12h). Anche sui restanti settori della regione non sono da escludere fenomeni temporaleschi di debole o al più moderata intensità, ma con bassa o molto bassa probabilità di fenomeni forti. Dalla tarda serata i fenomeni tenderanno a traslare verso Est e ad indebolirsi. Al momento risulta poco predicibile l'interessamento tardo-serale delle restanti zone di pianura, mentre risulta probabile l'estensione delle precipitazioni, tra deboli e moderate, a tutte le zone alpine e prealpine della regione fino alle prime ore di domenica 30/06. Si segnala una generale intensificazione del vento associata ai fenomeni temporaleschi, con raffiche a tratti fino a 40-50 km/h anche sulle zone di pianura”.