Allerta meteo per rischio temporali a Milano

Allerta arancione (rischio moderato) per i temporali e allerta gialla (ordinario) per le conseguenze sul nodo idraulico. A diramarle la protezione civile del Comune di Milano.

L'avviso per il rischio temporali è valido dalle 18 di mercoledì 17 agosto, mentre quello per il rischio idraulico da mezzanotte del 18 agosto e per quello idrogeologico dalle 18 del 17 agosto (e fino al prossimo aggiornamento).

Come di consueto in casi analoghi, il centro operativo comunale (Coc) della protezione civile rimane attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.